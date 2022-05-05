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    05 мая 2022, 15:39

    Терапевт Асанов перечислил продукты, которые могут вызывать ночные кошмары

    Оксана Лавнюженко

    Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, что некоторые продукты могут не только влиять на фигуру и здоровье, но и провоцировать кошмары. Об этом написала «Общественная служба новостей».

    Терапевт Асанов перечислил продукты, которые могут вызывать ночные кошмары

    Ученые доказали, что страшные сны могут «вызвать» некоторые сорта сыра, макароны, хлеб, какао и сладости, добавил медик.

    «Углеводы в организме частично превращаются в глюкозу, так что лучше употреблять их первой половине дня», — отметил Асанов.

    На ужин эксперт рекомендует выбирать овощи или орехи, и напрочь забыть о рафинированных продуктах.

    «Чипсы также не лучший вариант для позднего ужина. Если вы не в состоянии отказать себе в перекусе, погрызите морковку или горсть орехов», — сказал он.

    В заключение Асанов посоветовал не запивать ужин газировкой, а также теми напитками, которые содержат сахар и кофеин, поскольку так есть вероятность встретиться с кошмарами.