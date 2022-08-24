Терапевт Александрова рассказала о полезных для здоровья привычках во время жары

Врач-терапевт Людмила Александрова заявила, что главная ошибка, которую допускают многие в период жары, — это отказ от головных уборов. Надевая кепку или панаму, человек защищает себя от солнечного удара, передала «Вечерняя Москва».

«Многие москвичи уверены, что панаму и кепку нужно носить только на пляже во время отдыха. Но это не так. Головной убор в любой форме и вариации прекрасно защищает от агрессивных солнечных лучей и, что немаловажно, защищает нашу голову от солнечного удара. Большинство людей, которые теряли сознание или получали солнечный удар, были как раз без головных уборов», — сообщила медик.

Врач напомнила об обязательном использовании солнцезащитного крема и правильном питании.

«Жизненные силы и все системы организма в жаркую погоду находятся в сонном режиме, и их резкая активация может привести к всевозможным последствиям — вздутию живота, пищевым отравлениям и возникновению рвотных позывов. Употребление жирных и тяжелых блюд также способствует развитию гастритов и обострению проблем с ЖКТ», — заключила Александрова.