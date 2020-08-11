Теракт предотвратили в Башкирии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Республике Башкортостан. Житель Нефтекамска хотел поджечь местную администрацию. Об этом сообщило ведомство.

Предполагаемый преступник собирался поджечь здание с помощью самодельного зажигательного устройства. Но его раскрыли сотрудники Управления ФСБ по Башкирии, передает пресс-служба ведомства.

Задержанный хотел нарушить работу органов государственной власти, а кроме того, вызвать волну протестных движений в городе против конституционного строя. Об этом он сам писал в социальных сетях. Однако сотрудникам ФСБ удалось остановить нарушителя еще на этапе подготовки к теракту.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Из дома предполагаемого террориста изъяли компьютер и средства связи. В них обнаружили информацию о подготовке мужчины к террористическому акту. Кроме того, были обнаружены видеозаписи с изготовлением и применением самодельных зажигательных смесей.