Общество 23 декабря 2022, 09:24 «Терафлю» потребовали снять с продажи в США из-за неэффективности WSJ: в США врачи потребовали снять с продажи «Терафлю» DCStudio/Freepik / freepik

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В США предложили запретить продажу порошков от гриппа и простуды «Терафлю», так как они показали свою неэффективность. С инициативой выступили специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщил РБК.

Помимо «Терафлю», в FDA попросили запретить продавать антигистаминные препараты Benadryl, отхаркивающие Mucinex жаропонижающие Tylenol. Их неэффективность доказали в ходе исследований, пояснили эксперты.

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В препаратах Benadryl, Mucinex и Tylenol, отпускаемых без рецепта, содержится фенилэфрин. Это вещество используют для борьбы с заложенностью носа, оно безопасно. Но четыре исследования показали, что лекарства, которые созданы на его основе, никак не облегчают заложенность носа. Препарат «Терафлю» тоже содержит это вещество.

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Впервые FDA разрешило применять фенилэфрин в 1938 году. В 2000-х в Университете Флориды изучили ряд исследований лекарств на основе этого вещества и заявили, что доказательства его эффективности недостаточны.

С тех пор вышло еще как минимум четыре научные работы, авторы которых также указали на то, что фенилэфрин может устранить заложенность носа не больше, чем плацебо.