Теплый и почти без дождей август пообещали жителям московского региона

Сезоны погоды немного сдвинулись в этом году в Москве и Московской области. Последний месяц лета будет теплым и с минимальным количеством осадков. Такой прогноз в беседе с «360» дала метеоролог, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Предварительный прогноз Гидрометцентра на август говорит, что в целом за месяц будут преобладать действительно положительные аномалии температуры. То, что касается осадков — они будут близки к норме», — рассказала она.

По ее словам, август станет менее влажным месяцем по сравнению с июлем. Как распределятся дожди, сказать сложно.

Расчеты показывают, что начало августа будет довольно теплым и без особых дождей. Такое чувство, что в этом году сезоны у нас немного сдвинулись: май был как апрель, июнь был не очень теплый. Мне кажется, что, наверное, начало августа по характеру погоды будет больше похоже на конец июля Татьяна Позднякова.

По ее словам, последние числа июля будут самыми жаркими днями года. Первая пятидневка августа будет сухой и довольно теплой — где-то +28…+29 градусов максимально.

Что касается второй половины июля, то погода тоже будет радовать столичных жителей. Уже завтра, 22 июля, столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов, в выходные ожидается от +28 до +30 градусов. В пределах +25…+28 градусов будет температура практически всю следующую неделю, заключила синоптик.