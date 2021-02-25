Теплые остановки появятся в Тюмени
В ближайшие два года в Тюмени появится несколько десятков теплых автобусных остановок. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов уточнил, что в городе установят около 150 новых объектов.
«Сейчас прорабатывается финансовая модель с учетом бюджетного и внебюджетного финансирования», — рассказал чиновник.
По его словам, после окончания расчетов станет ясно, установят ли объекты в нынешнем или следующем году.