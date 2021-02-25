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    25 февраля 2021, 17:58

    Теплые остановки появятся в Тюмени

    Артур Блянихов

    В ближайшие два года в Тюмени появится несколько десятков теплых автобусных остановок. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов уточнил, что в городе установят около 150 новых объектов.

    «Сейчас прорабатывается финансовая модель с учетом бюджетного и внебюджетного финансирования», — рассказал чиновник.

    По его словам, после окончания расчетов станет ясно, установят ли объекты в нынешнем или следующем году.