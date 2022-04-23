Теплые дожди обольют московский регион перед Пасхой

Выходные москвичей начнутся с переменной облачности и небольших дождей. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет определять передняя часть циклона, центр которого расположен над Белоруссией. Погода преимущественно облачная, местами в первой половине дня пройдут небольшие дожди. В Москве +13...+15 градусов и +11...+16 будет в Подмосковье», — сообщил он.

В преддверии Пасхи — ее православные отпразднуют уже завтра — горожане могут не бояться сильного ветра: порывы не превысят шести метров в секунду, а направление будет юго-восточным. Атмосферное давление также в рамках нормы. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.

На саму Пасху, 24 апреля, москвичей и жителей Подмосковья также ждет теплая погода. Метеоролог Александр Шувалов сообщил, что в воскресенье столбики столичных термометров покажут +15…+17 градусов. По его словам, в воскресенье также местами могут пройти небольшие дожди.