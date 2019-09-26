Теплые дороги предложили строить в России

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В работе сказано, что из-за сильных снегопадов российские коммунальщики не успевают оперативно убирать снег с дорог. Из-за этого движение замедляется, и появляются пробки.

Инженеры считают, что электропроводящий цементобетон (ЭПБ поможет решить проблему. Ведь на так называемых теплых дорогах лед и снег будут быстрее таять. Таким образом удастся избежать больших сугробов.

Исследователи отметили, что покрытие можно укладывать вдоль краев проезжей части. Там снег будет таять, а вода — стекать в ливневую канализацию.

При этом на сложных участках дорог (мостах, путепроводах, съездах) ЭПБ можно укладывать на всей проезжей части. Специалисты подчеркнули, что ЭПБ безопасен для водителей и пешеходов. Ведь бетон сверху будут покрывать защитным слоем.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что такой проект будет дорогостоящим.

«Но если будут применяться новейшие технологии, например, альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным», — отметила Ирбитская.