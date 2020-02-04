Тепловизоры установили в Челябинской областной клинической больнице

По данным информагентства, датчики температуры установили на входе в Диагностический центр и Консультативную поликлинику. Отмечается, что пациентов с повышенной температурой будут направлять особым коридором отдельно от здоровых посетителей.

Пресс-секретарь больницы Наталья Малухина уточнила, что тепловизоры установлены в рамках карантинных мероприятий, которые введены с 24 января в лечебных учреждениях региона.

«О связи с распространением коронавируса у нас информации нет», — добавила Малухина.