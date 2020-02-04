    04 февраля 2020, 12:59

    Тепловизоры установили в Челябинской областной клинической больнице

    Артур Блянихов

    Дистанционные измерители температуры появились в ЧОКБ (Челябинская областная клиническая больница), передает ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

    По данным информагентства, датчики температуры установили на входе в Диагностический центр и Консультативную поликлинику. Отмечается, что пациентов с повышенной температурой будут направлять особым коридором отдельно от здоровых посетителей.

    Пресс-секретарь больницы Наталья Малухина уточнила, что тепловизоры установлены в рамках карантинных мероприятий, которые введены с 24 января в лечебных учреждениях региона.

    «О связи с распространением коронавируса у нас информации нет», — добавила Малухина.