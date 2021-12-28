Теплоснабжение для более 40 тысяч человек восстановили в Краснодаре

В Краснодаре после аварии на магистральном теплопроводе восстановили теплоснабжение. Отопление было перекрыто для 220 домов и более 40 тысяч жителей. Об этом написал RT со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«По информации на 06:00 28 декабря 2021 года ремонтно-восстановительные работы на магистральном теплопроводе завершены, теплоноситель подается в систему теплоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края рассказали, что 26 декабря в девяти городах и районах прогнозируется высокая вероятность ЧС из-за сильных дождей и снега.