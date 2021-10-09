Теплоход «Константин» сел на мель в Подмосковье

В Подмосковье в субботу теплоход «Константин» сел на мель. Пассажиров внутри не было, водный транспорт отправлялся на зимнюю стоянку. Никто не пострадал.

Тем не менее на борту были 80 членов экипажа, этот речной маршрут они знали очень хорошо. Однако в этот раз это не помешало им врезаться в откос правого берега канала. От столкновения теплоход попал в болтанку и в итоге сел на мель. Авария произошла в канале имени Москвы, недалеко от деревни Куминово Дмитровского района в Московской области.

Как сообщил источник kp.ru, никто из членов экипажа не пострадал. Из-за происшествия образовалась пробка из нескольких судов. Также сейчас выясняется причина аварии. Предварительно, виновата техника, а именно — отказ гидравлического привода рулей теплохода, а не сотрудники. Но точная причина будет ясна позднее.

Пока нет информации, как скоро будут устранены последствия столкновения. Хоть само судно и не пострадало, самостоятельно сдвинуться оно не может. Поэтому, скорее всего, 125-метровый теплоход будут буксировать.