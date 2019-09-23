Тепло пришло в московские дома

Столичным жителям начали включать отопление. Этот процесс может занять до пяти дней. Такое заявление сделал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дождались тепла. Отопительный сезон стартовал в Подмосковье Подробнее

Бирюков напомнил, что в 2019 году к отопительному сезону заранее подготовили более 70 тысяч зданий. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». А еще 20 сентября Бирюков рассказал, что по заявкам начата подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие соцорганизации. Его слова приведены на сайте мэра Москвы.

По словам заммэра, отопление в столице включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже отметки + 8 градусов. Он отметил, что тепловые сети успешно прошли испытания. На ТЭЦ имеются необходимые запасы резервного топлива. Это 476,5 тысячи тонн угля, 369,8 тысячи тонн мазута и 25,7 тысячи тонн дизельного топлива.

Запас системы энергоснабжения Москвы «позволяет бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры до 40 градусов», заключил Бирюков.

Похолодание пришло в московский регион на прошлой неделе. В выходные столбики термометров днем опускались до +6 градусов днем и до +2 ночью. В воскресенье шел дождь, а некоторые районы и вовсе увидели первый снег.