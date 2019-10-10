Тепло в каждом доме. Подмосковье подготовилось к зиме на 100%

Московская область готова к зимнему периоду на 100%. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики региона Виталий Носов.

«У нас на 100% готовы все наши 29 энергоблоков. Также проведены все необходимые профилактические работы в отношении электрических сетей и подстанций. Думаю, что зиму мы проведем гладко и без происшествий», — заявил Виталий Носов на заседании Мособлдумы.

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Сейчас отопление работает во всех муниципалитетах Подмосковья. Виталий Носов рассказал, что, несмотря на некоторые затруднения, которые были из-за задолженностей ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками энергии, сегодня все проблемы решены и тепло пришло во все дома Московской области.

Оптимальная температура воздуха в помещении зимой — от 18 до 24 градусов. Такие данные назвал Роспотребнадзор. Если температура будет больше или меньше, то это может привести к серьезным последствиям для здоровья.