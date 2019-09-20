Часть зданий Москвы получит тепло раньше времени

Температура в Москве продолжает падать, а жители столицы усиленно кутаются в теплую одежду. В связи с резким похолоданием отопление в социальных учреждениях включат раньше положенного времени. Об этом заявил заместитель мэра города Петр Бирюков.

«Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня (20 сентября — прим.ред.) будет осуществляться по их заявкам», — приводит «Интерфакс» слова Бирюкова.

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Обычно отопление в городах включают, если на улице в течение пяти дней держится температура ниже +8 градусов тепла. Сейчас же воздух прогревается немного больше.

«Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения», — пояснил заместитель мэра Москвы.

Жителей Москвы и области предупредили об «оранжевом» уровне погодной опасности. Ожидается, что 21 сентября будут заморозки, а 22 числа жители столицы увидят первый мокрый снег.