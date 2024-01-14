14 января 2024, 13:47
Тепло полностью вернулось в 276 многоэтажек в Липецке после аварии
Мэр Уваркина: в 276 домов Липецка полностью вернулось тепло после аварии
После устранения коммунальной аварии в Липецке тепло полностью вернулось в 276 домов. Об этом сообщила мэр Евгения Уваркина в Telegram-канале.
Она уточнила, что к 11:30 воскресенья отопление вернулось еще в 25 домов, но там управляющие компании еще регулируют параметры. По-прежнему без тепла остаются 42 многоэтажки. Работа коммунальщиков уже перешла в завершающую стадию.«Идет небольшая задержка из-за погодных условий. Управляющие компании готовы, как только ремонтные работы завершатся, и „Квадра“ начнет заполнять систему, регулировать параметры, чтобы тепло как можно быстрее поступило в дома», — рассказала Уваркина.
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Она добавила, что сотрудники департамента развития территорий продолжают поквартирный обход домов. Жителям предлагают обогреватели. Желающие могут пока перебраться в пункты временного пребывания. Их три: МАУК «Рудничный», ДК «Матыра» и городской дворец культуры. На точки вышли автобусы, которые довезут липчан до ПВР.
Накануне авария оставила без отопления более 300 домов в городе. Ремонтные работы закончились около 21:30. Уваркина отмечала, что на заполнение системы уйдут два-три часа.
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