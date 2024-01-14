Общество 14 января 2024, 13:47 Тепло полностью вернулось в 276 многоэтажек в Липецке после аварии Мэр Уваркина: в 276 домов Липецка полностью вернулось тепло после аварии piqsels

Читать 360tv в

После устранения коммунальной аварии в Липецке тепло полностью вернулось в 276 домов. Об этом сообщила мэр Евгения Уваркина в Telegram-канале.

Она уточнила, что к 11:30 воскресенья отопление вернулось еще в 25 домов, но там управляющие компании еще регулируют параметры. По-прежнему без тепла остаются 42 многоэтажки. Работа коммунальщиков уже перешла в завершающую стадию.

Реклама

Она добавила, что сотрудники департамента развития территорий продолжают поквартирный обход домов. Жителям предлагают обогреватели. Желающие могут пока перебраться в пункты временного пребывания. Их три: МАУК «Рудничный», ДК «Матыра» и городской дворец культуры. На точки вышли автобусы, которые довезут липчан до ПВР.

Накануне авария оставила без отопления более 300 домов в городе. Ремонтные работы закончились около 21:30. Уваркина отмечала, что на заполнение системы уйдут два-три часа.