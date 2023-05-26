Общество 26 мая 2023, 08:36 Тепло и переменную облачность пообещали москвичам в пятницу Гидрометцентр: воздух в Москве прогреется до +25 градусов Фото Ю.Иванко / Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня в Москве будет малооблачно. К середине дня столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России на своем официальном сайте.

Ветер западных направлений принесет небольшую облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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В Подмосковье в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +20…+25 градусов, малооблачно, местами кратковременные дожди.

По прогнозу в ночь с пятницы на субботу характер погоды в Москве и области существенно не изменится. Температура воздуха составит +8…+10. При этом в городе будет дуть северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Осадков не будет.

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