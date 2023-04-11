Общество 11 апреля 2023, 08:45 Тепло до +17 градусов пообещали москвичам днем 11 апреля Синоптик Леус: 11 апреля может стать самым теплым днем в Москве с начала года РИА «Новости»

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Во вторник, 11 апреля, воздух в Москве прогреется до +15…+17 градусов. По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Информацию опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на 12 апреля ожидается до +3 градусов. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Скорость южного ветра составит три-восемь метров в секунду.

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В Московской области днем 11 апреля ожидается до +12…+17 градусов. В ночь на среду местами может похолодать до −3 градусов.

По мнению синоптика Михаила Леуса, сегодняшний день может стать самым теплым с начала года. В среду, по его данным, осадков не ожидается. Днем столбики термометра покажут около +16…+18 градусов, уточнил эксперт в своем Telegram-канале.