Тепло для каждого. Газ появился в 20 населенных пунктах Подмосковья с начала года

В Московской области с начала года газифицировали 20 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Газ провели по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Последний газопровод появился в Ногинске. Его провели по улицам 1-я Прудовая, 1-я Дементьевская, Дружная, Колодезная, Фрунзе.

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Протяженность газопровода составила более 1,5 километра. Благодаря ему обеспечивается надежное обеспечение топливом жителей муниципалитета.

«До конца октября будут газифицированы населенные пункты в городских округах Орехово-Зуево, Наро-Фоминск и Одинцово. Газификация Московской области и бесперебойное газоснабжение жителей региона — одна из наших основных и приоритетных задач, направленных на улучшение качества жизни населения», — рассказал Дмитрий Голубков.

В этом году по программе должны построить 50 газопроводов. Основной период сдачи большинства из них запланирован на IV квартал 2019 года.