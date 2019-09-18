Тепло для каждого. Газ появился в 20 населенных пунктах Подмосковья с начала года
Газ провели по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Последний газопровод появился в Ногинске. Его провели по улицам 1-я Прудовая, 1-я Дементьевская, Дружная, Колодезная, Фрунзе.
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Протяженность газопровода составила более 1,5 километра. Благодаря ему обеспечивается надежное обеспечение топливом жителей муниципалитета.
«До конца октября будут газифицированы населенные пункты в городских округах Орехово-Зуево, Наро-Фоминск и Одинцово. Газификация Московской области и бесперебойное газоснабжение жителей региона — одна из наших основных и приоритетных задач, направленных на улучшение качества жизни населения», — рассказал Дмитрий Голубков.
В этом году по программе должны построить 50 газопроводов. Основной период сдачи большинства из них запланирован на IV квартал 2019 года.