17 апреля 2023, 11:27
Теплая погода вернется в ХМАО к середине недели
Теплая погода с дневной температурой до +9 градусов ожидает жителей Ханты-Мансийского автономного округа с середины текущей недели. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
По прогнозам синоптиков, столбики термометров ночью в понедельник и во вторник могут опуститься до -15 градусов. Уже со среды, 19 апреля, температура воздуха прогреется до +9 градусов.
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Отмечается, что в начале недели возможен небольшой снег.
ХМАО
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