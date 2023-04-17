Общество 17 апреля 2023, 11:27 Теплая погода вернется в ХМАО к середине недели

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Теплая погода с дневной температурой до +9 градусов ожидает жителей Ханты-Мансийского автономного округа с середины текущей недели. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров ночью в понедельник и во вторник могут опуститься до -15 градусов. Уже со среды, 19 апреля, температура воздуха прогреется до +9 градусов.

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Отмечается, что в начале недели возможен небольшой снег.