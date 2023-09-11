Общество 11 сентября 2023, 18:30 Теплая погода установится в Удмуртии на этой неделе

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Теплая и сухая погода ожидает жителей республики Удмуртии на предстоящей неделе. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +5 до +10 градусов.

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Отмечается, что местами на территории региона прогнозируются туманы, в выходные дни в некоторых районах республики возможны дожди.