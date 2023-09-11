Общество 11 сентября 2023, 13:39 Теплая погода сохранится в Москве всю неделю Синоптики пообещали продолжение бабьего лета в Москве на этой неделе Сайт мэра и правительства Москвы

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По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве будет солнечно, временами облачно и без осадков. В пятницу возможен дождь. В среднем температура воздуха прогреется до +20 градусов. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Дневная температура воздуха составит +20…+22 градуса. Ночи тоже будут теплыми — до +10…+11 градусов.

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В пятницу, 15 сентября, теплая погода сохранится, но местами, вероятно, пройдут дожди. В субботу в Москву вновь вернется солнце.

Однако, по прогнозам синоптиков, температура ночью может опуститься до +7 градусов.

Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал потепление на Северном и Среднем Урале в ближайшую неделю. Температурные значения от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут на четыре-пять градусов выше нормы. Так, в Архангельске и Сыктывкаре столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов.