Общество 22 февраля 2024, 11:55 Теплая погода придет в ЦФО в ближайшие дни

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Аномальное потепление ожидает жителей регионов Центрального федерального округа в ближайшие дни. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, в московской зоне установится температура на шесть градусов выше нормы, что будет соответствовать весенним показателям. Столбики термометров в столице в выходные поднимутся до +3 градусов.

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В начале следующей недели чуть похолодает, днем температура будет держаться на уровне +1 градуса, отметил Цыганков.