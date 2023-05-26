Общество 26 мая 2023, 10:54 «Теперь откройте конверты». Жених на свадьбе разоблачил измену невесты Daily Record: мужчина раскрыл измену невесты, ушел со свадьбы и вынудил оплатить банкет Unsplash

Читать 360tv в

Ведущая подкаста The Unfiltered Bride Джорджи Митчелл рассказала о свадьбе, на которой жених раскрыл гостям измену своей невесты и вынудил ее оплатить праздник. Об этом сообщил сайт Daily Record.

Парень узнал, что его возлюбленная изменяла до торжества, и решил отомстить. Вместо того чтобы отменить свадьбу, он притворился, что ничего не знает, принял участие в церемонии и дождался приема с напитками, чтобы раскрыть карты. После выступления отца невесты парень взял микрофон.

Реклама

«Прямо перед тем, как я начну, вам принесут конверты. Теперь откройте конверты. Да, это фотографии невесты и шафера, так что я сейчас уйду», — сказал он.

Гости увидели на снимках обнаженных невесту и свидетеля. Жених бросил микрофон и ушел вместе с родственниками и друзьями, которых предупредил. Невесте, по словам Джорджи Митчелл, пришлось самой платить за весь банкет.

В Москве мужчина подал в суд на жену и клинику за то, что при проведении экстракорпорального оплодотворения они использовали чужой биологический материал. Пара дважды не смогла забеременеть, и женщина пошла на обман.