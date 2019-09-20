«Теперь он может находиться дома»: мама Устинова назвала решение суда общей победой

Актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии, сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Его мама Татьяна Устинова поделилась с журналистами своей радостью по поводу решения суда.

«Сегодня я с другим чувством сижу на суде, потому что сегодня другой расклад событий. Было очевидно, что уже после такого бума общественного (в поддержку Устинова — прим. ред.), можно сказать потрясения всей страны, решение стало другим: теперь он не опасен, теперь он может находиться дома. Я считаю, что это победа всех нас», — заявила Устинова.

Павла Устинова выпустили из СИЗО Подробнее

Мосгорсуд 20 сентября сменил актеру Павлу Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Ожидается, что осужденный выйдет из СИЗО в течение дня.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов во время задержания в центре Москвы 3 августа. Сам актер своей вины не признает.

Арест и приговор Устинова вызвал большой общественный резонанс. На сторону актера встали десятки его коллег — известных российских артистов. Поддержали его также и общественники.

Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал приговор в отношении Устинова слишком суровым и предложил заменить наказание на условный срок.