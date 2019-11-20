Россия вернула Украине три корабля, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году. После получения кораблей командующий ВМС страны адмирал Воронченко заявил, что они потеряли ход, а также остались без плафонов, розеток и даже унитазов. Но их могли ограбить.

Кандидат исторических наук, профессор НИО военной истории по Северо-Западу Института военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Грибовский рассказал «360», как это могло произойти.

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«Теоретически, это, конечно, провокация. Но практически — они стояли там бесхозные, и все может быть. Их поставили у причала, и часовой один стоит. К нему подошли какие-то люди, знакомые, сказали „отвернись на секундочку“ и пошарили там», — пояснил он.

Грибовский подчеркнул, что для стандартного обыска кораблей не было никакой необходимости в таким мерах, как откручивание розеток и демонтаж унитазов.

«Необязательно все отвинчивать, чтобы проверить. Такие мероприятия [для обыска] так не проводят», — отметил он.

Эксперт также пояснил, что нельзя склоняться к какой-либо версии, не видя кораблей.

«Это трудно сказать, не видя сам корабль. Может быть, это провокация — там все сохранили, в ценности и сохранности отдали, а украинский терминал просто забрал. Это может быть тоже. Сказать определенно нельзя, не видя корабли. Кто передавал их украинцам — те знают наверняка. А мы не знаем», — подчеркнул он.