Теодор Курентзис переехал в пермскую деревню на время карантина

В социальной группе дирижера поделились снимками и интервью Курентзиса. На кадрах видно, как он занимается практикой цигун на берегу Камы в сосновом бору.

По словам экс-худрука, цигун помогает освобождаться и балансировать внутри себя. Это дыхательные упражнения, которые способствуют выводу неврозов. Он также отметил, что такие занятия помогает ему решать и творческие проблемы.