Теннисный корт откроют в Салехарде

В Салехарде продолжается активное строительство теннисного корта. О его появлении в городе попросили местные жители. Власти прислушались к просьбам и приняли решение обустроить корт возле спортивной площадки за центром «Северный характер». Об этом сообщил «Север-Пресс».

На своей странице в Instagram глава Салехарда Алексей Титовский рассказал о ходе строительных работ. По его словам, подрядчики уже выровняли грунт и сейчас приступают к заливке бетонного основания. Скоро будет устроено специальное покрытие, установлено ограждение и натянута сетка.

О том, когда закончатся строительные работы, не сообщается.