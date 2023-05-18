Общество 18 мая 2023, 15:52 Теневые навесы отремонтировали в детсадах Владивостока

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Во Владивостоке в детских садах отремонтировали 16 навесов, размещенных на территориях учреждений. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу губернатора Приморского края.

Под программу обновления попали сразу три детских сада. Всего до конца года установят и отремонтируют навесы в 47 дошкольных учреждениях. На эти цели выделили 150 миллионов.

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«Сейчас идет этап приемки выполненных работ, поэтому мы приглашаем родителей малышей оценить качество ремонта и внести свои предложения, чтобы в ближайшее время все недочеты были исправлены и дети чувствовали себя комфортно», — рассказал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

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