Общество 08 апреля 2024, 14:44 Темы для ПМЭФ-2024 отберут из экспертных предложений на крауд-платформе Росконгресс объявил о старте сбора тем для предстоящего ПМЭФ

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Сбор предложений по темам предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открыли на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

В этом году ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Сбор предложений по темам на крауд-платформе является именно тем форматом, который помогает развивать механизмы участия людей в жизни страны, указал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

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«Этот формат уже доказал актуальность и востребованность. Рассчитываем, что и сейчас эксперты примут активное участие в сборе идей для ПМЭФ-2024, предложат свое видение решения задач в интересах общества и государства», — добавил он.

Оргкомитет принимает заявки по темам в привязке к национальным целям развития страны до 2030 года. Направить свое предложение можно по таким категориям, как сохранение населения, здоровье детей; возможности для развития талантов; комфортная и безопасная среда; эффективный труд и предпринимательство; цифровая трансформация.

В конечном итоге оргкомитет отберет 25 наиболее востребованных тем. Их авторов пригласят на форум.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.