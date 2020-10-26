Темпы выявляемости COVID-19 в Москве снизились в 10 раз

Столичные власти ввели ряд ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Это позволило в 10 раз снизить темпы по выявляемости инфекции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Глава столицы напомнил, что в городе объявили сложный комплекс мер по борьбе с коронавирусом: ввели административные, санитарные и медицинские правила, усилили контроль за ношением масок и перевели сотрудников компаний на удаленную работу.

«Все эти меры дают свои результаты: у нас за прошедшую неделю снизились в 10 раз темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда», — привела слова Собянина пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Собянин добавил, что за прошедшую неделю объем загрузки коронавирусных коек превысил 10 тысяч. Ранее мэр отмечал, что жители города стали соблюдать меры безопасности. Это дало надежду на снижение количества новых заболевших.

За последние сутки в Москве зафиксировали 5224 случая инфицирования. Всего в городе насчитывается 401 040 случаев COVID-19. Вылечились после заражения 293 205 человек, скончались 6442.