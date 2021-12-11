Темпы вакцинации в Хабаровском крае с октября выросли в 6 раз

Темпы вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае выросли в шесть раз с октября. Информация об этом была опубликована на сайте регионального правительства.

«С октября 2021 года темпы вакцинации в регионе увеличились в шесть раз, в день первым компонентом прививается около 3,5 тысячи человек, завершают курс вакцинации около двух тысяч», — сказано в сообщении.

В регионе работают 140 пунктов вакцинации и 207 выездных бригад. В школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре для удобства жителей была организована работа 21 пункта вакцинации. Пройти иммунизацию в выходной день родители могут благодаря проекту «Медицинские субботы». Такие пункты планируется открыть еще в нескольких социальных учреждениях.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области вырос до 73,5%. Первую прививку от коронавируса в Подмосковье поставили 4,5 миллиона человек. Полный цикл вакцинации прошли еще 4,3 миллиона жителей.