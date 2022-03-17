Темпы строительства жилья увеличат в Приуральском районе ЯНАО

В нынешнем году в Приуральском районе Ямала намерены построить 5,8 тысячи квадратных метров жилья. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Районная администрация планирует, что до конца года десятки семей переселятся из ветхих и аварийных домов в новые. В 2021 году 47 семей стали новоселами. Денежные компенсации получили 13 семейств.

«В Аксарке на улицах Зверева, Северная, Тундровая строятся многоквартирные дома площадью семь тысяч квадратных метров, это более 140 квартир. В Белоярске на улицах Заполярная, Новая возводятся 3,5 тысячи квадратных метров жилья — более 50 квартир», — уточнил глава Приуралья Иван Сакал.