Общество 30 ноября 2022, 21:54 Темпы строительства жилья ускорили на Ямале

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В ЯНАО набирают обороты темпы возведения новых многоквартирных домов. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

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В поселках и городах округа одновременно строят 228 многоквартирных домов. При этом по поручению главы региона Дмитрия Артюхова уже расселили половину от заявленного миллиона «квадратов» аварийного жилья.