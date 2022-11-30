30 ноября 2022, 21:54
Темпы строительства жилья ускорили на Ямале
В ЯНАО набирают обороты темпы возведения новых многоквартирных домов. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».
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В поселках и городах округа одновременно строят 228 многоквартирных домов. При этом по поручению главы региона Дмитрия Артюхова уже расселили половину от заявленного миллиона «квадратов» аварийного жилья.«Город Салехард, Приуральский район, Красноселькупский район, города Муравленко, Губкинский — это те муниципалитеты, которые досрочно завершили расселение аварийного жилья», — перечислил первый заместитель департамента строительства и жилищной политики региона Тимофей Савиных.
Строительство
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