Температуру в жилых домах Москвы снизят из-за потепления

По данным издания, МОЭК обеспечит в квартиры поступление тепла температурой от 38 до 45 градусов. В магистральной же сети температуру снизят до 75 градусов.

В компании пояснили, что работа системы теплоснабжения регулируется в автоматическом режиме. Отмечается, что жильцам многоэтажек в случае избыточного тепла следует обращаться в управляющие компании.