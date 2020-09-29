С наступлением первых осенних холодов в домах уже можно замерзнуть, при этом включать батареи может быть еще рано. Эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, как можно согреться до начала отопительного сезона и назвал оптимальную температуру для дома.

Как уверен Ястребцев, хороший способ согреться — обогреватели. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik. Эколог-эксперт также объяснил, что для дома оптимальным вариантом являются масляные обогреватели — они контролируют температуру в помещении, вовремя отключаются, а еще у них есть разные степени нагрева. Однако Ястребцев заметил, что если масляный обогреватель протекает, то от него надо отказаться.

Лучше не использовать в жилом помещении инфракрасные обогреватели, поскольку они нагревают человеку голову, в результате чего мозг посылает сигнал в тело, что уже тепло, хотя на самом деле в помещении холодно. Из-за этого человек может простудиться.

Кроме того, эколог-эксперт назвал оптимальную температуру для дома.

«По санитарным нормам у нас средняя температура 23 градуса, плюс минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время», — рассказал Ястребцев. Он добавил также, что важно не перегревать помещение и придерживаться норм.

По словам эколога-эксперта, поскольку обогреватели сушат воздух, можно использовать увлажнители.

Батареи в квартирах начали согревать уже 4,3 миллиона жителей Подмосковья. Это 44% многоквартирных домов региона. А по социальным объектам охват сейчас ровно в два раза больше — там отопление дали раньше. Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. По его словам, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные — нельзя, чтобы жители заболели.