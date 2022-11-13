Общество 13 ноября 2022, 07:37 Температурный рекорд 45-летней давности побит в Москве Синоптик Леус: в столице побит рекорд тепла 1977 года для 13 ноября РИА «Новости»

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Температурный рекорд для 13 ноября 45-летней давности побит в Москве. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

«Москва начала день с температурного рекорда. В полночь 13 ноября температура воздуха в столице составила +11,1 градусов, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1977 году», — отметил Леус.

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Он обратил внимание, что в течение ночи, как и ожидалось, температура воздуха медленно, но уверенно начала понижаться. И если в 01:00 термометры в столице показали +10,9 градуса, что также выше прежнего рекордного значения 45-летней давности, то к 03:00 уже похолодало до +10,2 градуса.

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Синоптик предупредил, что рекордные температуры сопровождаются сильным ветром. Его скорость в столичном регионе местами достигает 20 метров в секунду.

«Порывистый ветер сохранится в течение всего сегодняшнего дня», — указал ведущий специалист центра «Фобос».

Ранее синоптик Леус спрогнозировал мокрый снег в Тульской области к концу ноября. Хотя, количество осадков составит не более 70-90% от месячной нормы.