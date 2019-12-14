Температурный рекорд 133-летней давности может быть побит в Москве

Синоптики объясняют, циклоны из-за мощного течения в атмосфере двигаются по северу Европейской России и своими южными перифериями забрасывают к берегам Москвы-реки массы хорошо согретого Гольфстримом влажного атлантического воздуха.

Вильфанд объяснил аномальное потепление и бесснежную зиму в европейской части России Подробнее

Из-за этого декабрь в этому году держит среднюю температуру воздуха на пять градусов выше климатической нормы.

На этой неделе останется пасмурная погода, осадки будут по-прежнему преимущественно в виде дождей, а не снега, а в конце недели волна тепла лишь усилится.

«В четверг-пятницу не исключено и обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Для этих дней они составляют плюс 5,3 градусов, и если рекорд 19 декабря еще на памяти у москвичей — он установлен в 1982 году, то рекорд 18 декабря известен лишь специалистам — он держится с 1886 года», — указано в заметке.

Похолодание и, соответственно, снег стоит ждать лишь к началу этих выходных.