Температурные аномалии придут в Россию с наступлением октября

Так, непривычный холод почувствуют жители западных областей Северо-Западного федерального округа, Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей, а также большой части Дальнего Востока.

Специалисты отметили, что в южных регионах центра и Поволжья октябрь нынешнего года погода ожидается холоднее, чем этот же период прошлого года. Помимо прочего, температурные аномалии прогнозируются в ноябре, пишет сайт «Русская планета».

Уточняется, что на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, на северо-востоке Якутии, в Магадане и на Чукотке ноябрь будет холоднее обычного. В столице России тоже будет морозно. По словам экспертов, зима прошлого года в Москве была очень теплой и почти бесснежной.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, что затянувшееся в России бабье лето может стать причиной бесснежного, сырого и темного декабря. По его словам, глобальное потепление за 50 лет увеличило среднюю температуру на пару градусов.