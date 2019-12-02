Температура выше нормы будет в Москве в декабре

«Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири», — приводит агентство слова Вильфанда.

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Температура выше нормы ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Твери, Пскове, Казани, Перми, Самаре, Екатеринбурге, Омске, Челябинске, Томске, Барнауле, Новосибирске, а также на Таймыре и Ямале.

Декабрь, по оценкам метеорологов, во всех регионах будет неустойчивым и неоднородным. Температура около нормы будет на востоке азиатской части страны, такая же температура сохранится и на юге европейской части России.

При этом, как отметил Вильфанд, это не значит, что тепло будет постоянно.

«Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — объяснил метеоролог.

Избыток осадков, по информации ведомства, будет наблюдаться в Кемерово, Барнауле, Томской области, а также в Красноярске, Иркутске, Братске. Кроме того, осадки выше нормы прогнозируются на севере Западной Сибири, Обской губе, Ямале, Таймыре.

«На всех остальной территории страны — около нормы, в частности в Москве», — отметил Вильфанд.