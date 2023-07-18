Эксклюзив 18 июля 2023, 12:01 «Температура вряд ли оправится после удара». Что будет с погодой в Москве после дождей Синоптик Шувалов: на Москву наступают дожди, температура вряд ли оправится после их удара РИА «Новости»

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Во вторник, 18 июля, Москву ждут дожди, а вслед за ними и похолодание. Причем оно будет достаточно существенным, рассказал в беседе с «360» синоптик и климатолог Александр Шувалов.

«Это неизбежно, как наступление зимы и лета. Пока мы говорим только о дождях. Похолодание будет, но сначала придут дожди», — отметил специалист.

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По его словам, как только в столице ударит первый дождь, температура воздуха сразу просядет на 8-10 градусов и будет держаться на уровне +18…+20 градусов всю ночь и завтрашний день, 19 июля.

«Фронтальная зона, которая подходит к Москве, достаточно активна с большим количеством осадков, так что местами можно прогнозировать выпадение до четверти месячной нормы», — предупредил Шувалов.

В столицу дожди нагрянут начиная с юго-запада города. Их приход можно ждать начиная с 12:00–15:00. Не остановятся они вплоть до второй половины дня 19 июля.

«В четверг и пятницу интенсивность дождей будет гораздо меньше, но температура вряд ли оправится после нанесенного удара и будет порядка +20…+22. Вот прогноз, на который можно рассчитывать», — заключил собеседник «360».