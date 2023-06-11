Общество 11 июня 2023, 10:55 Температура воздуха в Москве в воскресенье поднимется до 18 градусов тепла Гидрометцентр России: в Москве в воскресенье ожидают до 18 градусов тепла РИА «Новости»

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В воскресенье, 11 июня, в столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха поднимется до +18 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. Без осадков», — уточнили в публикации.

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Днем в столице температура воздуха будет от 16 до 18 градусов тепла, ночью похолодает до +6 градусов.

Ветер в регионе будет дуть северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление синоптики прогнозируют на уровне 759 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье ожидается от 15 до 20 градусов тепла. Но в ночь на понедельник температура может понизиться совсем не до летних показателей — до +3 градусов.

Синоптик Александр Шувалов пообещал открытие купального сезона в Центральной России только в конце июня. Только к этому времени в регионе среднесуточная температура достигнет нужных +20 градусов.