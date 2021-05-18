Температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до +33 градусов 18 мая

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве и Московской области. Воздух прогреется до +33 градусов, дождя не ожидается.

«Сегодня в столице будет ощущаться влияние западной периферии обширного антициклона. Переменная облачность, без осадков. В Москве +30...+32, по области — от +28...+33 градусов», — сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леусс.

Синоптик отметил, что 18 мая может быть побит суточный температурный рекорд в столице, который был установлен в 1897 году, когда температура воздуха поднялась до +29,1 градуса.

Пережить жару поможет юго-восточный ветер, скорость которого составит 4-9 метров. Атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Температура пойдет на спад в среду, 19 мая, сообщили ранее специалисты «Фобос». В столицу и область придут ливни и грозы, которые немного собьют температуру, столбики термометров опустятся до +24. Холоднее всего будет в пятницу, 21 мая. Температура воздуха в столице и области не поднимется выше +20 градусов.