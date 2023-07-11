Общество 11 июля 2023, 17:46 Температура воздуха в Екатеринбурге побила рекорд за 187 лет Уральский Гидрометцентр: температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до рекордных +40 Unsplash

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Температура воздуха в Екатеринбурге повысилась до рекордных +40 градусов. Об этом сообщило уральское управление Гидрометцентра в своем Telegram-канале.

«11 июля в Екатеринбурге впервые за период наблюдений 187 лет отмечена температура воздуха +40 градусов», — указали синоптики.

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До этого рекордную температуру зафиксировали в столице Урала 16 июля 2020 года.Тогда термометры показали +39,1 градуса, сообщил RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о возможных сильных ветрах в Екатеринбурге, Оренбурге, Магнитогорске и Челябинске. Метеоролог сообщил Ura.ru, что 12 и 13 июля порывы ветра в этих городах могут достигать 20-25 метров в секунду. По словам Шувалова, причиной погодного явления станут резкие перепады с высоких температур на более низкие.