Температура воздуха опустится до осенней в Челябинской области на текущей неделе, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Метеорологи рассказали, что на смену жаре пришли дожди, грозы и сильный ветер. Помимо прочего, начало заметно холодать. Так, во вторник, 11 августа, в Челябинске 16 градусов тепла. На этой неделе столбик термометра не поднимется выше отметки 20 градусов тепла. Ночью она опустится до шести градусов выше нуля, информирует «Царьград».

Уточняется, что в ближайшие три дня в столице Челябинской области пасмурная погода, однако осадков не ожидается. В регионе дожди продолжат идти.