Температура в Москве с 16 мая опустится ниже нормы

Следующая неделя в Москве начнется с похолодания до +10…+13. Такие показатели на три-четыре градуса ниже климатической нормы, сообщил RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Если в понедельник температура воздуха опустится лишь до +13…+14 градусов, то во вторник уже до +10…+12 градусов. При этом Москва будет находиться в тылу циклона, поэтому будет дождливо и атмосферное давление упадет на 8-10 миллиметров ртутного столба ниже нормы.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. 13 и 14 мая ожидается +15…+17 градусов. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, в пятницу кратковременный. Западный ветер скоростью 6-11 м/c, местами порывами до 17 м/c. Днем 15 мая температура воздуха составит +14…+16 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, западный ветер 5-10 м/с порывами до 15 м/с.