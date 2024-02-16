Общество 16 февраля 2024, 08:31 Температура в Москве приблизилась к климатической норме Синоптик Леус: в Москве температура приблизилась к климатической норме РИА «Новости»

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Температура в Москве в пятницу, 16 февраля, достигла отметки, близкой к температурной норме. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ну, а погоду в регионе будет формировать передняя часть циклона, выходящего своим центром на Скандинавию», — уточнил синоптик.

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По его словам, при такой погодной ситуации в мегаполисе будет пасмурно и стоит ожидать небольшой снег.

Столбики термометров будут варьироваться между значениями от -5 до -7 градусов, а по Подмосковью — от -4 до -9 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление практически не поменяется и составит 758 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

Кроме того, по прогнозу Леуса, в субботу, 17 февраля, местами пройдет небольшой снег, а к вечеру температура достигнет 0…-2 градусов.

Ранее зиму 2024 года в России назвали аномальной по плотности снега.