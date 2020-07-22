Темнокожий мужчина в Томске счел слоган акции магазина расистским и устроил пикет

Салон цифровой техники АLLО в Томске вывесил на витрине информацию о скидках. «Топим по-черному: -50%» гласил рекламный слоган. Темнокожего жителя города возмутила такая формулировка, и он вышел к магазину с матерной табличкой.

«Але, вы… (офигели — прим. ред.)», — написал возмущенный парень на картонке, которую поднял двумя руками над головой.

Издание «Подъем» связалось с управляющим сети салонов ALLO Дмитрием Черепановым. Собеседник не увидел в слогане ничего, что могло бы оскорбить темнокожих.

«Вообще, я не считаю ее (акцию — прим. ред.) унизительной. Мне кажется, у нас страна свободна от каких-то предрассудков. Мы просто использовали образ. Нет же какого-то запрета. Мы однозначно никого не хотели оскорбить. Мы просто сделали рекламу, она у нас три дня висит», — рассказал Черепанов.

В Соединенных Штатах с конца мая проходят массовые протесты против расизма после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Движение Black Lives Matter охватило крупнейшие американские города, в некоторых из которых демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией и Национальной гвардией.