Темнокожие экс-владельцы McDonald’s подали в суд на компанию

По их словам, компания настояла на открытии заведений в неблагополучных районах. Они уверены, что именно по этой причине их бизнес развалился.

Также предприниматели обвинили компанию в том, что она отказывала им в финансовой поддержке и ограничивала возможность открыть ресторан в более благополучных местах.