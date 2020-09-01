Темнокожие экс-владельцы McDonald’s подали в суд на компанию
Более 50 афроамериканцев, которые были владельцами ресторанов McDonald’s по франшизе, подали на компанию в суд, обвинив ее в дискриминации. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на USA Today.
По их словам, компания настояла на открытии заведений в неблагополучных районах. Они уверены, что именно по этой причине их бизнес развалился.
Также предприниматели обвинили компанию в том, что она отказывала им в финансовой поддержке и ограничивала возможность открыть ресторан в более благополучных местах.