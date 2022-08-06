«Темно вдруг стало». Гроза и черные тучи напугали жителей Петербурга и Ленобласти

В Санкт-Петербург и Ленобласть после недолгой жары пришла гроза. По прогнозу синоптиков, во второй половине дня 6 августа ожидаются сильный ливневый дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Во Всеволожском районе области уже началась сильная гроза с проливным дождем. По словам местных жителей, ветер гнет деревья, а дождь только усиливается.

В Кронштадте тоже сообщают о грозе. В Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, погода испортится около 16:00. Ранее МЧС сообщило об «оранжевом» уровне погодной опасности в регионе. Он продлится с 18:00 6 августа до 00:00 7 августа. В Северной столице также объявили штормовое предупреждение.

В Курортном районе города ветер уже успел повалить несколько деревьев, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП. Петербург».

В Московской области погода испортится в воскресенье, 7 августа. Там ожидаются грозы с ливнем и градом, а также усиление ветра.