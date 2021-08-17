Темная зловонная жижа потекла в море в Анапе. Фото

Темная зловонная жижа начала стекать в море из реки Анапки. Один из местных жителей поделился кадрами в социальной сети. По его словам, в воду попали сточные воды канализации.

«Центральный пляж. Возобновились традиционные купания в фекальной речке Анапке!» — написал мужчина в Instagram.

К своему посту он добавил несколько фотографий. На снимках виден сам пляж, а также черная вода, которая впадает в из реки в море. Несмотря на темную жижу, отдыхающие продолжают купаться в море.

Черноморское побережье Краснодарского края заливало дождями все выходные. В итоге без света остались более 10 тысяч людей. Всего в зону действия циклона попали более 13 тысяч человек. Сейчас на месте продолжают работать специалисты. Для ликвидации последствий подтопления сформировали группировку РСЧС. В нее вошли 113 человек и 330 единиц техники.